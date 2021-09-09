2021/09/09 | 10:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهر فيصل لسنا بحاجة الى القول ان إسماعيل زاير رحمه الله، قلم رشيق، او كاتب رفيع، سيما وانه ترك من المنشور وغير المنشور ما يجعله كاتبا رفيعا في الشأن اليومي على مستوى الصحافة، ومحللا مقتدرا على المستوى السياسي، ومن هنا لن اتناوله كاتبا او صحفيا، او تشكيليا، على الرغم من انه عني بالفن التشكيلي رساما ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سر النجاح) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سر النجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).