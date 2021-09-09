انتخابات المغرب..

2021/09/09 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي لهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية بالمغرب إذ لم يحتفظ سوى بـ12 مقعدا.فقد أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدّر نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدًا

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