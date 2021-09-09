2021/09/09 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن توجيه كتاب خاص إلى وزارة الخارجية العراقية لنقل خدمات مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، حنان الفتلاوي.وكان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد عيّن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الفتلاوي” تطلب نقل خدماتها من مكتب الكاظمي لوزارة الخارجية المركز الخبري الوطني.

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