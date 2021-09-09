النقيب جبار جودي: الكاظمي أوعز بحسم ملف المنحة السنوية والعلاج والسكن للفنانين

2021/09/09 | 10:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بحسم القضايا التي قدمها نقيب الفنانين جبار جودي، وذلك خلال استقباله صباح اليوم الخميس.

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وقدم جودي وفق بيان للنقابة تلقى "ناس" نسخة منه الخميس (9 أيلول 2021) شرحا تفصيليا لمجمل ما انجزته النقابة خلال دورتها الحالية من إعمار ومهرجانات فنية وتواصل مع فروعها وفنانيها داخل وخارج العراق ومجمل الإتفاقيات التي أبرمتها النقابة مع المحيط الإقليمي للعراق".

وأضاف البيان "اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء على أهم ما تحتاجه النقابة وأعضاؤها من دعم حكومي من خلال التنسيق مع عدد من الوزرات ذات العلاقة وضرورة التنسيق وعلى أعلى المستويات وكذلك تم حسم ملفات عديدة منها المنحة السنوية للفنانين وملفات علاج الفنانين العراقيين والسكن لهذه الشريحة الواسعة".

وتابع "أشاد السيد الكاظمي بما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية رغم الظروف الاستثنائية بسبب الوباء وما فرضته التظاهرات من تداعيات على عموم الأنشطة مؤكداً أن دعم الحكومة لشريحة الفنانين والمثقفين العراقيين لن يقف عند حدود وسيزداد في المرحلة القادمة".

وأوعز الكاظمي وفق البيان وعبر اتصالات مباشرة بعدد من السادة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بحسم القضايا التي قدمها النقيب، فضلاً عن تكفل العلاج لحالتين حرجتين قدمهما النقيب وهما علاج الفنان الدكتور خالد أحمد مصطفى والفنانة حمدية عبد الكريم وتقديم المساعدة المادية لهما، كما قدم النقيب هدية تذكارية للكاظمي باسم الفنانين العراقيين، وهي لوحة فنية تمثل بغداد للخطاط الفنان حيدر ربيع.

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