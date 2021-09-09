الشاعر والرسام العراقي ’ميثم راضي’ يستأنف النشر.. بعد أكثر من عام على الغياب

2021/09/09 | 10:12 - المصدر: وكالة ناس

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استأنف الشاعر والرسام العراقي ميثم راضي، نشره على صفحته الشخصية، بعد غياب دام أكثر من عام.

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وتلقى "ميثم راضي" من جمهوره مئات التعليقات المرحبة بعودته للنشر، في المساحة الوحيدة التي يُمكن فيها العثور على قصائده، وهي صفحته على فيسبوك.

و"ميثم راضي" شاعر ورسام عراقي، من مواليد مدينة العمارة جنوب العراق، في رصيده مئات اللوحات والقصائد والمقاطع الشعرية، التي يصفها جمهوره بـ’منقطعة النظير’، فضلاً عن مجموعته الشعرية "كلمات رديئة" التي صدرت طبعتها الاولى عام 2015، والثالثة في نيسان الماضي.

وتوقف "راضي" عن النشر منذ آذار من العام 2020، ليعاود النشر مساء أمس، بقصيدة جديدة.

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