2021/09/09 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس لجنة عمداء وأقسام الإعلام في العراق عمار طاهر ،اليوم الخميس، وجود بعض الجهات التي تحاول المتاجرة بموضوع توسعة مقاعد الدراسات العليا، للحصول على مكاسب انتخابية واستقطاب الأصوات في عملية الاقتراع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم العالي تحذر من تدخلات “سافرة” قد تقصيها من التصنيفات العالمية المركز الخبري الوطني.

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