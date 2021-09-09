القبض على أثنين من المتاجرين بالأعضاء البشرية في بغداد

2021/09/09 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين أثنين لقيامهم المتاجرة بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد توفر معلومات عن وجود فتاة ورجل يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل مختص، وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم من قبل مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة والقبض على المتهمين".

واشارت الوكالى الى، انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ١٧ من قانون زراعة الأعضاء البشرية وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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