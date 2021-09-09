الاقتصاد النيابية: نينوى تحتاج إلى 6 مليارات دولار لإعادة اعمارها

2021/09/09 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، ان محافظة نينوى بحاجة إلى 6 مليارات دولار لاعادة اعمارها بعد الدمار الذي لحق بها خلال السنوات الماضية.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، انتصار الجبوري، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن محافظة نينوى بحاجة إلى 6 مليارات دولار لاعادة اعمارها بعد الدمار الذي لحق بها منذ دخول تنظيم القاعدة وصولا إلى تنظيم داعش، مشيرة إلى أن 90٪ من البنى التحتية في المحافظة من مستشفيات ومدارس وغيرها دمرت.

وأكدت أن موازنة العام 2021 انصفت محافظة نينوى وقامت بصرف التعويضات واطلاق الأموال للمشاريع مثل الجسور والمطار وغيرها.

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