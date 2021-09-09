2021/09/09 | 10:20 - المصدر: عين العراق

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الخميس 9 سبتمبر 2021 | 10:19 صباحاً

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مؤسسة الشهداء: ضبطنا معاملات لارهابيين في اربع محافظات

كشف مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، الخميس، عن ضبط دائرته معاملات لإرهابيين في اربع محافظات، مبينا ان هذه المحافظات هي ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى.

وقال المندلاوي انه “شكلنا لجان فرعية لمعرفة اعداد ضحايا الارهاب”، مؤكدا انه “وجدنا معاملات لإرهابيين في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى”.

وأضاف انه “نفذنا حملة كبرى لتدقيق معاملات الإرهابيين التي تم المصادقة عليها، وبعض المعاملات الخاصة بالإرهابين بنيت دون التدقيق الأمني”، مبينا “وضعنا ضوابط لترويج معاملات ضحايا الارهاب”.

وتابع المندلاوي “اكتشفنا اكثر من 4000 الاف معاملة مزورة في محافظة واحدة فقط”، مؤكدا ان “اكثر من 14000 الف معاملة تم المصادقة عليها خلال شهر وهذا يثير الشك”.

وأشار الى ان “ارقام مهولة من المعاملات تم المصادقة عليها دون التدقيق الامني، ولدينا 25 لجنة فرعية في المحافظات وباشراف القضاء”، مؤكدا “وضع ضوابط جديدة للحد من الفساد في ترويج معاملات الارهابيين”.

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