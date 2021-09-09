استقرار اسعار صرف الدولار في بورصات العراق

2021/09/09 | 10:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كردستان.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي الاسعار نفسها التي سجلت في البورصة صباح امس الاربعاء.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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