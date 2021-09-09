حزب كردي “يفضح” فساد المتنفذين بكردستان

2021/09/09 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار حمد، اليوم الخميس، أن مليارات الدولارات تم سرقتها من قبل بعض الفاسدين والمتنفذين في حكومة كردستان، مطالب بالكشف عن مصير تلك الأموال.وقال حمد، في […]

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