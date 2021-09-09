الكاظمي ينتقد الحكومات السابقة: هناك تقصير بالتعليم ويجب أن نعترف بوجود سوء الإدارة والفساد أدت لإنتشار الأمية في العراق

2021/09/09 | 10:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم عمل الحكومات المتعاقبة على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق.وذكر الكاظمي خلال لقائه عددا من التربويين بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية أنه لا بد من صناعة عملية تعليمية وتربوية تليق باسم العراق … Readmore

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