العمليات المشتركة تكشف لـ”NNC” مواقع داعش بكركوك وتنفي توقف ضربات التحالف

2021/09/09 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن توقف الضربات الجوية لطيران التحالف الدولي في العراق، فيما أكدت أنه “شارك في غارة جوية مؤخرا في كركوك”.وقال المتحدث باسم […]

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