الكهرباء: مخربون وجبناء يتسببون بقطع الطاقة عن مناطق جنوبية

2021/09/09 | 10:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت كهرباء البصرة، الخميس، ما وصفتهم بـ "ثلة الجبناء والمخربين" بالتسبب في خروج مغذيات الشبكة عن الخدمة.

وجاء في بيان لفرع شمال البصرة التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، تلقى NRT عربية نسخة منه (9 أيلول 2021) إنه "في الوقت الذي تسعى به كوادرنا الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء شمال البصرة أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب من خلال إجراء أعمال الصيانة لخطوط وقابلوات ومحولات الشبكة الكهربائية لغرض ديمومة عملها والحفاظ عليها وتوازن الاحمال فيها نجد أن يد الغدر العابثة بالتخريب من ثلة من الجبناء و مخربين الذين يتسببون بخروج مغذيات الشبكة الكهربائية نتيجة سرقة النحاس والقابلوات لمحولة 250 KVA في قضاء القرنة شمال المحافظة تحمل الرقم 14 في الشبكة الكهربائية".

واضاف البيان انه "تم إسقاطها من أعلى الركيزة إلى الأرض مما سبب خروج المحولة عن العمل وحرمان المواطنين من نعمة الكهرباء وذلك ضمن الواقع الجغرافي لمناطق السويب من قضاء القرنة شمال البصرة و حرمان مواطنينا من نعمة الكهرباء".

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