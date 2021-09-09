فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً وسط بغداد

2021/09/09 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أخمدت فرق الدفاع المدني ،اليوم الخميس، حادث حريق اندلع داخل مخزن للإحذية في الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود في منطقة الكرادة خارج ، وسط بغداد .وذكرت المديرية في بيان لها أن”فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى المخازن الملاصقة للمخزن المحترق وكذلك خطوط الانتاج القريبة بعد تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول الى قلب النيران واخمادها بشكل تام من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية” .وأضاف البيان أنه” على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر” .

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