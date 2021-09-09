رئيس الوزراء يوعز بإرسال طائرة عسكرية لنقل جثمان المظفر

2021/09/09 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوعز رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بارسال طائرة عسكرية لنقل جثمان العلامة الدكتور محمود محمد حسن محمد المظفر من السعودية إلى النجف الاشرف.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنه”بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر سفير العراق لدى السعودية عبدالستار هادي الجنابي يرافقه الملحق العسكري العميد داود السامرائي أمس الاربعاء الى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للاشراف على اجراءات نقل جثمان العلامة الدكتور محمود محمد حسن محمد المظفر من الدمام الى النجف الاشرف”.

كما زار السفير والوفد المرافق له منزل الفقيد لتأدية واجب العزاء ونقل تعازي رئيس الوزراء الى اسرة الفقيد وتوجيهاته بنقل الجثمان بطائرة عسكرية خاصة، وتقديم كافة التسهيلات لنقل الجثمان.

واوضحت خلال البيان أن” الوفد تلقى كل التسهيلات اللازمة من السلطات السعودية العسكرية والصحية في الدمام.

وكانت السفارة قد اكملت جميع الاجراءات الخاصة باصدار شهادة الوفاة واستحصال الموافقات الخاصة بنقل الجثمان.

تجدر الاشارة الى ان الفقيد هو العلامة الدكتور محمود بن الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد بن عبـد الله بن محمـد بن أحمد بن مظـفّر .

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