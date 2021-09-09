انتخابات 2021 ومعالجات دستور دولة المواطنة - ضياء الشكرجي

2021/09/09 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي التقارير تشير على أن التنافس سيجري بين طرفين شيعسلامويين من نفس المنظومة السياسية المهيمنة على المشهد السياسي منذ 2005.



هاذان الطرفان هما التيار الصدري من جهة، وتيار دولة القانون والفتح والعصائب من جهة أخرى.



مرشح الطرف الصدري لرئاسة مجلس الوزراء سيكون إما مصطفى الكاظمي وإما (صدري قح) كما عبر زعيم التيار نفسه، وإما ربما حيدر العبادي، إذا انضم الطرف الثالث المتكون من النصر والحكمة إلى الصدريين، منعا ......





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