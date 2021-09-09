حبوب منع الملل - سعود سالم

2021/09/09 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٧-;-٤-;- - الأدب والفن كحبوب لمنع القلق والقضاء على العبثلو قذفنا حجرا في الهواء بقوة - إلى أعلى ـ فإنه سيرتفع بسرعة كبيرة في البداية، وكلما أزداد إرتفاعه كلما تقلصت ونقصت سرعته، وتستمر سرعة الحجر تتناقص تدريجيا كلما ازداد في الإرتفاع حتى تصل درجة الصفر، حيث يتوقف نهائيا ثم يبدأ في السقوط بفعل الجاذبية الأرضية.



يقول لنا سبينوزا، لو أعطينا إمكانية اللغة أو الوعي ل ......





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