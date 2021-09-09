مصادر مقربة من رئيس الوزراء تتحدث عن زيارة قريبة لولي العهد السعودي

2021/09/09 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر عراقية مقربة من مكتب رئيس الوزراء إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لزيارة العراق لبحث جملة من الملفات بين البلدين، من دون تحديد موعد تلك الزيارة لغاية الآن.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام قليلة من زيارة وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف الى بغداد، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

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