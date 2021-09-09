بعد تعثر جهود الإجلاء.. طالبان تسمح برحيل 200 أميركي ومدنيين آخرين

2021/09/09 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ الانسحاب الأميركي في 31 أغسطس، وجهود إخراج 100 أميركي وآلاف الأفغان متوقفة بعدما فرضت حركة طالبان قيودا على الرحلات الجوية خارج أفغانستان، بحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص شاركوا في عمليات الإجلاء.

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