الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في ديالى

2021/09/09 | 10:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية تهدف الى تأمين الزائرين المارين في قرية بشار ووادي الوحش ووادي غرب المتوجهين الى مدينة كربلاء المقدسة الساعين لأداء الزيارة الاربعينية.

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