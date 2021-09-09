الصحة: البطاقة الدولية للتلقيح تصدر لفئة محددة فقط

2021/09/09 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أهمية إصدار البطاقة الدولية للتلقيح، فيما حددت الفئة المشمولة بمنح هذه البطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح هي ليست بديلاً عن البطاقة الورقية المعتمدة من وزارة الصحة، إنما هي وثيقة دولية للمواطنين الراغبين بالسفر الى دول معينة”.وأوضح، أن “البطاقة الدولية […]

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