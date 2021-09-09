المدفعية الإيرانية تقصف مناطق في أربيل

2021/09/09 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بقيام المدفعية الإيرانية بقصف قرى في محافظة أربيل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "المدفعية الإيرانية قامت بقصف قرى تلان وبني رشكانين وبربزين في محافظة أربيل".

وعن سبب القصف، ذكر المصدر انه "بحجة هناك معارضة كوردية مناهضة لنظام طهران".

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