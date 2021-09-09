القبض على متهم بالقتل واخر بالنصب والاحتيال في بغداد

2021/09/09 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم بالقتل واخر بالنصب والاحتيال في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة عرب جبور التابع الى قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل بعد متابعة تحركاته وتحديد مكان تواجده".واضافت، ان "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق قضايا نصب واحتيال حاول النفاذ من السيطرة"، مشيرة الى، انه "تم القاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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