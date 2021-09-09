وفد صناعي أردني يضم 13 شركة يبحث في بغداد مستلزمات إعادة الإعمار

2021/09/09 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وفد صناعي أردني ملف مستلزمات إعادة الإعمار في العراق، وذلك خلال زيارة أجراها الوفد الذي ضم 13 شركة إلى بغداد.

وقال القادري، في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "شارك ببعثة رجال الاعمال الصناعيين الأردنيين الى بغداد لبحث مستلزمات إعادة الاعمار في العراق، حيث ضمت البعثة 13 شركة أردنية"، منوها الى أن "الزيارة كانت مثمرة وسيكون لها ابعاد إيجابية في المستقبل القريب".

ولفت الى أن "البعثة التقت اتحاد المقاولين في بغداد ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة بغداد ومدير المعارض والخدمات التجارية في أرض المعارض".

وبهذا الصدد، كشف القادري عن "التحضير لإقامة معرض للصناعات الأردنيّة في بغداد خلال الفترة من 11 وحتى 20 كانون اول 2021".

وعلى ذات الصعيد، دعا "القطاع الخاص لزيادة التعاون فيما بينه والإسراع في البحث عن الفرص المتاحة".

ودعا القطاع المصرفي الأردني الى "زيادة التعاون مع البنوك العراقية، خاصة في ظل وجود فروع لبنوك أردنية في العراق، الأمر الذي يمكّن الشركات الأردنية من الحصول على تسهيلات ائتمانية قد تكون أفضل وأيسر".

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