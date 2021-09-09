القانونية النيابية: قانون استرداد الأموال المنهوبة رُحِّل للدورة المقبلة

2021/09/09 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ترحيل قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ارسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية"، لافتاً الى أن "قانون العقوبات سيُرحَّل الى الدورة البرلمانية المقبلة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج الى مناقشات مستفيضة".واضاف، أن" قانون العقوبات بحاجة الى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع الى آراء من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي"، مشدداً على "ضرورة أخذ رأي مجلس القضاء بصفته الجهة المنفذة للقانون".وأوضح، أن "الكثير من التغييرات ستحدث في مواد قانون العقوبات بوصف أن أغلبها مواد تخفيض العقوبة واستحداث جرائم جديدة ؛ لأن هناك تطور بالمجال المعلوماتي والتكنولوجي ولم يكن هناك غطاء قانوني يجرمها".وحول قانون استرداد الأموال أكد الغزي، أن" القانون تمت قراءته قراءة أولى ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل الى الدورة المقبلة".ويتضمن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، و دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها

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