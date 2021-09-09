وزير الدفاع العراقي: هل يعقل ان تجد عناصر نقطة أمنية جميعهم نائمون؟!

2021/09/09 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع جمعة عناد، إن الحرب مع تنظيم داعش مستمرة ويجب تقبل الخسائر الناجمة عنها، فيما أشار إلى تحليل الخسائر التي تتكبدها القوات العراقية جراء هجمات أظهر أن 85 بالمئة من تلك الحوادث سببها الإهمال من قبل المنتسبين.وتسائل … Readmore

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