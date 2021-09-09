هزيمة قاسية وتاريخية للإخوان المسلمين لصالح أحزاب ليبرالية في المغرب

2021/09/09 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر إعلامية مغربية، فجر الخميس، بهزيمة تاريخية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية بالمغرب.

وقالت إن رئيس حكومة المغرب سعدالدين العثماني فشل في الفوز بمقعد في البرلمان، فيما فاز حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وفق نتائج أولية، اعلنها وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في مؤتمر صحفي، بعد فرز 96% من الأصوات.

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