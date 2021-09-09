مشروع قانون لتسهيل حصول اللاجئين الأفغان على البطاقات الخصراء

2021/09/09 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البيت الأبيض الكونغرس إلى تمرير قانون يمنح بطاقات "غرين كارد"، لعشرات الآلاف من الأفغان، الذين قامت إدارة بايدن بإجلائهم من كابل إلى الولايات المتحدة.

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