كوريا الشمالية نظمت عرضا في ذكرى تأسيسها

2021/09/09 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت كوريا الشمالية ليل الأربعاء الخميس عرضا “لقواتها شبه العسكرية وقوات الأمن العام” في بيونغ يانغ هو الثالث في أقل من سنة في بلد يملك السلاح النووي.كان العرض أقل استفزازا من العروض السابقة وضم هذه المرة أعضاء من وزارة … Readmore

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