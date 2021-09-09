مناطق متفرقة.. مكافحة الإرهاب يحدد مناطق تواجد الجماعات الارهابية

2021/09/09 | 11:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجموعات التي تم إلقاء القبض عليها ليست بالضرورة أن تكون هي ذاتها التي تعرضت على افراد الشرطة الاتحادية.

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