إيران تقصف مواقع المناهضين “للثورة” في العراق

2021/09/09 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وسائل إعلام في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في الإقليم.وذكرت “شبكة رووداو” الكردية أن “الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع […]

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