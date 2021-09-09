2021/09/09 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل رئيس ديوان إقليم كردستان فوزي حريري، اليوم الخميس، رئيس مجلس أدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف عبد، في أطار تعزيز الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية في الإقليم، فيما أكد الأخير استعداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف التنمية الدولي يؤكد استعداده لتوفير فرص استثمارية في كردستان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف التنمية الدولي يؤكد استعداده لتوفير فرص استثمارية في كردستان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف التنمية الدولي يؤكد استعداده لتوفير فرص استثمارية في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).