حرب الأدمغة … الفلسطينيون ينتصرون من جديد - سنية الحسيني

2021/09/09 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني معارك كثيرة ومتنوعة وعبر السنوات يخوضها الفلسطينيون من أجل نيل حريتها، قد ينتصرون فيها وقد لا ينتصرون، لكنهم ماضون في حربهم، دون هوادة أو تراخي، مبتكرين يفاجئون الآخرين بابداعاتهم التي لا تنضب، رغم همجية محتلهم وقدرته الأمنية والاستخبارية والعسكرية الأعلى بين دول المنطقة.



بفرحة فلسطينية غامرة عصفت بالشارع الفلسطيني عكستها مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت بافلام الاكشن الهوليودية، استقبل الهروب البطو ......





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