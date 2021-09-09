2021/09/09 | 11:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الخميس 9 سبتمبر 2021 | 11:56 صباحاً

| عدد القراءات : 4

موسكو: التدخل الأميركي في العراق وليبيا وسوريا أدى لظهور "التنظيمات الإرهابية"

قال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير خارجية روسيا، الخميس إن تدخل واشنطن في شؤون العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى ظهور تنظيمات إرهابية فيها، تحولت لاحقا "لصداع" للعالم كله.

وأضاف سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أن الدرس الرئيسي الذي يجب أن يستخلصه المجتمع الدولي من سياسة الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، يمكن أن يكون فقط، في فهم أن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم على أساس المساواة، ومع التقيد الصارم بقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "وبالذات التجاهل الأمريكي للقانون الدولي، المتمثل في التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية وانتهاك وحدة أراضي العراق وليبيا وسوريا، أدى إلى حد ما إلى ظهور أخطر التنظيمات الإرهابية في أراضي هذه الدول، وتحولت هذه الجماعات الإرهابية، إلى صداع للعالم كله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو: التدخل الأميركي في العراق وليبيا وسوريا أدى لظهور "التنظيمات الإرهابية") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو: التدخل الأميركي في العراق وليبيا وسوريا أدى لظهور "التنظيمات الإرهابية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).