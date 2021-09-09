2021/09/09 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتداولت بعض وسائل الاعلام العرافية المحلية، اليوم الخميس، انباء عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة العراق لبحث عدد من الملفات.ونسب وسائل الاعلام هذه الانباء، الى مكتب رئيس مجلس الوزراء مؤكدة إن”ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لزيارة العراق لبحث جملة من الملفات بين البلدين، دون تحديد موعد تلك الزيارة …

ظهرت المقالة انباء متداولة..



ولي العهد السعودي ينوي زيارة العراق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء متداولة.. ولي العهد السعودي ينوي زيارة العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء متداولة.. ولي العهد السعودي ينوي زيارة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).