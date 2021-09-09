بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني… سقوط مدوّ لـ”العدالة والتنمية” في انتخابات المغرب

2021/09/09 | 12:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب تعرض حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي، لهزيمة قاسية، إذ لم يحتفظ سوى بـ 12 مقعدا من أصل 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.ووفق نتائج أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فجر الخميس، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات؛ فقد اكتسح حزب “التجمّع …

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