2021/09/09 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تخصص مبلغ 1.5 مليون دولار لدعم الابتكار الأخضر في العراق - عاجل

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