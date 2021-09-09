2021/09/09 | 12:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة.وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1788.11 دولار للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1789.70 دولار للأونصة بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لثلاثة أيام متتالية.وتترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم إذ من الممكن أن يتخذ خطوة رمزية نحو تخفيف المساعدات الاقتصادية الطارئة مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار الدعم السخي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار الذهب وسط مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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