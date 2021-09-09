لجنة نيابية: قانون استرداد الأموال المنهوبة رُحِّل للدورة المقبلة

2021/09/09 | 12:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ترحيل قانوني العقوبات واسترداد الأموال المنهوبة إلى الدورة البرلمانية المقبلة.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، إن “ارسال مشاريع القوانين لمجلس النواب في نهاية الدورة أمر غير صحيح خصوصاً أن جلسات البرلمان لم تعقد خلال الفترة الماضية”، لافتاً الى أن “قانون العقوبات سيُرحَّل الى الدورة البرلمانية المقبلة، كونه من القوانين المهمة التي تحتاج الى مناقشات مستفيضة”.واضاف، أن” قانون العقوبات بحاجة الى عقد ورشات عمل كثيرة للاستماع الى آراء من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الجنائي وبالجانب الاجتماعي والنفسي باعتبار جانب منه جزائي والجانب الآخر إصلاحي”، مشدداً على “ضرورة أخذ رأي […]

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