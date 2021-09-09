3 نساء أفغانيات يهربن من سيطرة طالبان لعيش حياة جديدة

2021/09/09 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث CNN مع ثلاث نساء أفغانيات "معرضات للخطر"، رياضية، وعالمة، وفنانة.هربن من أفغانستان بسبب سيطرة حكم طالبان.ما هي أحلامهن في المستقبل؟

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