القبض على رجل وامرأة يتاجران بالأعضاء البشرية في بغداد

2021/09/09 | 12:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهمين اثنين لمتاجرتهما بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "بعد أن وردنا معلومات بشأن وجود فتاة ورجل يتاجران بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص بتوجيه من وكيل الوزارة لشؤون الشرطة".

وأضاف البيان، "تم نصب كمين محكم من قبل مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة بعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهمين في منطقة الأعظمية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة 17 من قانون زراعة الأعضاء البشرية وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

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