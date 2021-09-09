وزير التربية يعلن نجاح الامتحانات النهائية لمرحلة ’السادس الاعدادي’

2021/09/09 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي، الخميس، انتهاء الامتحانات النهائية لمرحلة "السادس الاعدادي"، واصفاً اياها بـ "النجاح الكبير" كونه يتحقق في ظل ظروف استثنائية ما زال العراق يمر بها بسبب انتشار وباء كورونا.

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وذكر الدليمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 ايلول 2021)، "اتقدم بوافر الشكر والتقدير للجنة التربية النيابية واللجنة الدائمة للامتحانات والأجهزة الأمنية كافة وأبطال الجيش الأبيض والوزارات الساندة، فضلاً عن المديرين العامين للتربية في بغداد والمحافظات ومديري المراكز الامتحانية والهيئات التدريسية والتعليمية وجهاز الاشراف التربوي والموظفين الاداريين وأولياء الأمور على جهودهم الطيبة المخلصة في نجاح هذه الامتحانات التي لولاهم ما كانت الامتحانات قد سارت بهذه الوتيرة الايجابية والانسيابية الرائعة".

وعبر الوزير عن "امنياته لجميع الطلبة النجاح والموفقية في مسيرتهم العلمية وانتقالهم لعالم أرحب من المعرفة".

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