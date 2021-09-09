تظاهرات جديدة تتحدى قرار طالبان.. والحكومة تقطع الإنترنت وتتوعد المحتجين

2021/09/09 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت حركة طالبان خدمة الإنترنت، منذ صباح الخميس، تزامنا مع خروج مظاهرات في بعض مناطق العاصمة الأفغانية كابل، تتحدى حظر الحركة للاحتجاجات.

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