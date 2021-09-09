الصحة تحذر من موجة رابعة وشرسة لكورونا

2021/09/09 | 12:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، المواطنين من موجة رابعة لفيروس كورونا وزيادة معدل الاصابات في البلاد.

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