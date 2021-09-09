انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار

2021/09/09 | 12:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة.وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1788.11 دولار للأونصة، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1789.70 دولار […]

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