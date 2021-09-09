قصف إيراني على مواقع لأحزاب كردية معارضة في أربيل

2021/09/09 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت مواقع لأحزاب كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان الى قصف من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت مصادر في الإقليم ان الحرس الثوري استهدف بالطائرات المسيرة والمدفعية مواقع للأحزاب المعارضة تقع في ناحية سيدكان وقضاء جومان في محافظة اربيل من دون ان يوقع القصف خسائر في الأرواح.

وجاء الاستهداف بعد أيام قليلة على التهديدات التي أطلقها قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور والتي أكد خلالها ان بلاده لن تصبر أكثر وستقوم بالرد على ما أسماه النشاطات المعادية للأحزاب الكردية المعارضة لسياسات بلاده داعيا حكومة الإقليم الى طرد تلك الأحزاب.

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