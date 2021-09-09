طقس العراق للأيام المقبلة: استمرار انخفاض درجات الحرارة

2021/09/09 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد.

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تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحوًا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، إذ ستسجل درجات الحرارة في بغداد 41، فيما ستسجل محافظتي البصرة وميسان 44 درجة مئوية، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان، أن "طقس البلاد ليوم السبت سيكون صحوًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10)كم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الأحد سيكون صحوًا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأشار إلى أن "الطقس يوم الاثنين سيكون صحوًا، ولا تغيّر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

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