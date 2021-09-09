بعد 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر.. كيف تبدو السعودية؟

2021/09/09 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغير المجتمع السعودي كثيرا بعد عشرين عاما من اعتداءات 11 سبتمبر، التي كان 15 من منفذيها الـ19 سعوديين، في ظل حملة إصلاحات تهدف الى تظهير صورة يغلب عليها التسامح الديني والانفتاح.

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