محاكم بابل تصدر 807 أحكام ضد متهمين بالمخدرات

2021/09/09 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محاكم بابل، 807 أحكام عقابية ضد متهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات خلال نصف عام.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “محاكم (الجنايات والجنح والأحداث) التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية أصدرت 807 أحكام عقابية بحق متهمين أدينوا بتجارة وتعاطي المخدرات منذ بداية هذا العام وحتى …

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